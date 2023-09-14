النزاهة تُطلق حملة "من أين لك هذا".. تشمل هذه الفئة

السومرية نيوز – سياسة



أطلق رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الخميس، حملة "من أين لك هذا"، فيما أكد استرجاع مبالغ كبيرة ومصوغات ذهبية، أشار الى وجود 6 ملايين دولار أمريكي في تركيا.







وأضاف: "يوم أمس عقد اجتماعاً مهما مع مفوضية الانتخابات لإلزام مرشحي الأحزاب تقديم الذمة المالية"، مبيناً ان "هذه الحملة تحتاج تعاون المواطنين، والتهاون سيزيد الفاسدين قوة".



وبشأن ملف استرجاع الأموال، أشار حنون الى "استرجاع مليار و113 مليون دينار و551700 ألف دولار، ومصوغات ذهبية تقدر من نصف كيلو الى كيلو وهي بدلات ايجار عقارات محجوزة". وقال حنون، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "الهيئة شرعت لإطلاق حملة (من اين لك هذا) للكسب غير المشروع"، مبيناً أن "الحملة ستشمل مرشحي انتخابات مجالس المحافظات".وأضاف: "يوم أمس عقد اجتماعاً مهما مع مفوضية الانتخابات لإلزام مرشحي الأحزاب تقديم الذمة المالية"، مبيناً ان "هذه الحملة تحتاج تعاون المواطنين، والتهاون سيزيد الفاسدين قوة".وبشأن ملف استرجاع الأموال، أشار حنون الى "استرجاع مليار و113 مليون دينار و551700 ألف دولار، ومصوغات ذهبية تقدر من نصف كيلو الى كيلو وهي بدلات ايجار عقارات محجوزة".

وبين رئيس هيئة النزاهة، "نتابع أموال مهربة إلى تركيا بقيمة 6 ملايين دولار إضافة إلى مبنى عقاري"، لافتاً الى أن "رئيس الوزراء يسعى بشكل جدي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال والمطلوبين".



وذكر حنون، أن "هنالك مذكرات تفاهم كثيرة سيتم توقيعها مع مجموعة دول لإعادة الاموال والمطلوبين"، مردفاً بالقول: "سنتوجه إلى مصر من أجل إعادة الفاسدين والأموال المهربة".