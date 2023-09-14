البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الثاني الى الاثنين المقبل

السومرية نيوز – سياسة



أجل مجلس النواب العراقي، جلسته الـ 15 من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثانية - الدورة الانتخابية الخامسة، الى يوم الاثنين المُقبل، التي كانت من المقرر انعقادها اليوم الخميس 14 أيلول/سبتمبر 2023.







ويتضمن جدول الأعمال الجلسة، ست فقرات منها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.



جدول الاعمال ادناه: وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز، انه "تم تأجيل انعقاد الجلسة الـ 15 من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثانية - الدورة الانتخابية الخامسة، الى يوم الاثنين المُقبل".ويتضمن جدول الأعمال الجلسة، ست فقرات منها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.جدول الاعمال ادناه: