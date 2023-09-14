لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تنتخب رئيسها ونائبيه

السومرية نيوز – سياسة



انتخبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اليوم الخميس 14 ايلول/سبتمبر 2023، النائب حسن سالم رئيساً لها واحمد الجبوري النائب الأول وشوان محمد رستم النائب الثاني.



وذكرت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز: "لجنة الشهداء عقد اجتماعا في مقر اللجنة لانتخاب النائب حسن سالم رئيساً لها والنائب احمد الجبوري النائب الأول والنائب شوان محمد رستم النائب الثاني".



وأشارت الى انه "تم الاتفاق على مضي اللجنة بأعمالها التشريعية والرقابية لخدمة ذوي الشهداء والضحايا والسجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين في كافة محافظات العراق وإقليم كردستان".