الخارجية: الوفد العراقي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون برئاسة السوداني

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً أن الوفد العراقي سيكون برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيلتقي الوفد بالعديد من قادة العالم".واضاف: "كما سيجري الوزير فعاليات سياسية عديدة ومجموعة كبيرة من اللقاءات مع نظرائه من وزراء الخارجية".