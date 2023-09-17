خلال افتتاح معرض بغداد للكتاب.. السوداني: الحكومة ستبقى داعمة للشأن الثقافي

ورحب السوداني، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، بضيوف العراق العرب في العاصمة بغداد، التي ارتبط الكتاب بتاريخِها وحاضرها، وأكد ترحيبه الخاص بالضيوف من المغرب الشقيق، معرباً عن مشاطرتهم الحزن لحادثة الزلزال الأليم التي مرت بهم.كما حيّا القائمين على هذه التظاهرة الثقافية التي تجسد الاهتمام الكبير بالكتاب وقارئيه، مؤكدا أهمية الفعاليات الثقافية في صناعة مستقبل يليق بالعراق.وبين، "يتضاعف الاهتمام بالكتاب وصناعته وكاتبه في هذه الأيام خصوصاً، بسبب التحديات التي تواجه القراءة والكتاب بشكلٍ عام"، لافتا الى انه "كثرت الشكوى من قلة القراءة ومحاولة التقنيات الحديثة والسوشال ميديا سحب البساط من الكتاب الورقي".تابع ان "معرض بغداد الدولي للكتاب يمثل جرعة من العافية للكتاب والقراءة والمعرفة، مهما تغوَّلت التكنولوجيا، وانتشر الكتاب الإلكتروني، يبقى للكتاب طعم خاص، حيث أسهم بتغيير العقول وتربية الأجيال.كما أكد ان "الحكومة ستبقى داعمة للشأن الثقافي، انطلاقاً من واجبها وبرنامجها لبناء العراق، مشيرا الى ان "الحكومة ستتخذ إجراءات عديدة لتسهيل مهمة دور النشر العراقية؛ دعماً للفعل الثقافي والتنويري.وأوضح، "سنطلق قروضاً خالية من الفوائد لدور النشر، كما سندعم معارض الكتب الرئيسة في العراق".