لتشجيع القطاع الخاص.. رشيد يؤكد ضرورة تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال وليد نعمة فارس والوفد المرافق له، وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، ضرورة مواصلة الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد كونه يمثل ركيزة أساسية لتلبية مطالب المواطنين وتقديم الخدمات والبدء بمشاريع الاستثمار وتقديم الخدمات وتأهيل البنية التحتية".وأشار إلى أن "العراق يتمتع بعوامل اقتصادية وجغرافية وثقافية وحضارية وهي مخرجات متميزة لإنجاح المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، ومنطلق لأهمية توحيد جهود الاتحادات والنقابات المهنية واستقلاليتها، والاستفادة من هذه العوامل في شحذ الطاقات وزيادة وتيرة الإنتاج ورفد الحكومة في سعيها لتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين".وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية تشجيع ودعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد"، مشيرا إلى "ضرورة تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم وبذل الجهود لإصدار التشريعات التي تضمن شروط عمل مناسبة لهم".من جانبهم، استعرض أعضاء الوفد نشاطات الاتحاد والنقابات المنضوية فيه وأهم المؤشرات التي تواجه عملهم، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، وتثمينهم لطروحات وحرص فخامته على الاهتمام بالطبقة العمالية".