برئاسة السوداني.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية

السومرية نيوز – سياسة



عقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس، محمد شياع السوداني".

