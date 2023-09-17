السوداني يغادر بغداد متوجهاً إلى نيويورك

غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، العاصمة بغداد متوجهاً إلى نيويورك.



وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين".

