اتفاقات أوبك وأسعار النفط.. نشرة السومرية تستعرض التفاصيل

• بغداد تؤكد التزامها بالاتفاقات مع أوبك بشأن سعر النفط، وتكشف عن خطة طموحة بمجال الغاز.• الكويت تدعو إلى ترسيم كامل للحدود البحرية مع العراق.. والاخير يجدد تمسكه بالقرارات الدولية.• المحكمة الاتحادية ترفض اصدار أمر ولائي بوقف اقراض الإقليم.. ودعوات لإبعاد رواتب الموظفين عن الخلافات.• في احصائية مقلقة.. حالات الطلاق تقترب من السبعة الاف خلال شهر واحد.. تسع حالات في الساعة الواحدة.