السامرائي: في اليوم العالمي للسلام نستذكر أهمية التفاهم والتسامح

وقال السامرائي في منشور على منصة "أكس" تابعته السومرية نيوز، انه "في اليوم العالمي للسلام نستذكر أهمية بناء جسور التفاهم والتسامح".وأضاف: "فالسلام الدائم يتطلب منا تعاونا وسعيا حقيقيا لحل النزاعات والخلافات بين الافراد والجماعات والدول بعيدا عن العنف".