العراق يؤكد دعمه للحوار متعدد الأطراف ضمن إطار الأمم المتحدة

وذكر بيان للخارجية، صدر اليوم الجمعة، وورد لـ السومرية نيوز، أن حسين "شارك أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمجموعة أصدقاء الوساطة برعاية الجمهورية التركية وجمهورية فنلندا، على هامش مشاركة الوزير في الأسبوع رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك".والقى حسين، خلال الاجتماع، كلمةً أكد فيها "دعم العراق للحوار متعدد الأطراف ضمن إطار الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز دور الدبلوماسية الوقائية وتفعيل الوساطة في حل النزاعات والتصدي لكل ما يهدد السلم والأمن الدوليين".وجدد الوزير العراقي، تأكيده على "موقف العراق الداعي للاستمرار في نزع فتيل الازمات من خلال الطرق الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار وضرورة اتخاذ التدابير الجماعية اللازمة لمواجهة الإرهاب، مشيرًا الى أهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".