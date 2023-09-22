الكشف عن سبب عدم انعقاد الاجتماع بين العراق وإيران ودول الخليج العربي بنيويورك

وقال مصدر دبلوماسي في المنطقة، ان "بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي "يبدو أنها تعرب عن شكوكها حول الغرض من الجلسة وتوقيتها"، حيث كان من المقرر أن يرأس أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجلسة يوم غد السبت، "لكن النزاع المتصاعد بين العراق والكويت أوقف هذه المساعي"، وبما أن الاجتماع "غير مرجح" في هذه المرحلة، فإنه "يجري الإعداد لأسوأ السيناريوهات" بحسبما قاله مصدر سياسي رفيع في نيويورك.وقالت مصادر مطلعة لموقع "أمواج ميديا" إنّه "كان من المقرر في البداية أن تكون جلسة السبت بمثابة وجبة غداء، ولكن تم تأكيدها لاحقا على أنها عشاء. وتم إرسال دعوات رسمية إلى جميع المشاركين الثمانية في وقت سابق من هذا الشهر".وتابع المصدر الدبلوماسي الإقليمي أن "الجلسة ستعقد بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 الذي يدعو إلى إنشاء منتديات للحوار الإقليمي برئاسة الأمين العام غوتيريش".وأفاد المصدر بأن "إيران والسعودية كانتا تدعمان انعقاد هذا الاجتماع".