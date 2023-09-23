رئيس الجمهورية يوجه رسالة لملك السعودية ويؤكد على هذا الأمر

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد بعث برقية تهنئة إلى العاهل السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة".وفيما يأتي نص البرقية:" خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المحترم ملك المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني، باسم الشعب العراقي وباسمي شخصياً، أن أتقدم لجلالتكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني لبلدكم، متمنياً لكم تمام العافية والتوفيق ولشعبكم الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة".وأضاف: "أغتنم هذه المناسبة السعيدة لنؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في المجالات كافة".