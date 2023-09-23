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ائتلاف النصر يدافع عن تصريحات العبادي بشأن اعتبار قتلى "داعش" شهداء
سياسة
2023-09-23 | 06:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,120 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسية
أصدر ائتلاف النصر، اليوم السبت، بيانا بعد تصريحات رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بعد الضجة الأخيرة التي تمثلت بوجود "اتفاق تضمن فقرة تنص على اعتبار قتلى داعش شهداءً، ومنحهم تعويضات".
وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ائتلاف النصر يعرب عن استغرابه لتأويل مقاصد تصريحات حيدر العبادي والتي أدلى بها مؤخراً، وتسخير بعض عباراته لأهداف وأجندات سياسية واضحة وبالذات تجاه الحكومة".
وأكد ائتلاف النصر أن "جميع ما صرح به العبادي ليست بالجديدة، وهي مواقف معلنة في مناسبات عدة، وإطلاقها مجدداً يأتي للحرص على سلامة المسيرة الوطنية نظاماً وشعباً، وبالذات مواقفه المعلنة من دعم الحكومة العراقية ومسيرتها لتقديم الخدمات ومحاربة الفساد وإشاعة الاستقرار والانطلاق بالتنمية، والتي وجدت خطوطها العامة بكلمة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني في الجمعية العمومية للأمم المتحدة".
وجدد ائتلاف النصر ورئيسه، "مواقفه الوطنية الثابتة والتي تجسدت تجاه العديد من التحديات التي مر بها الوطن، وحرصه على الاستقرار المجتمعي والسياسي بالتعاون مع القوى السياسية الوطنية"، داعيا "الجميع إلى الابتعاد عن المناكفات والتجييش الإعلامي، حرصاً على المصالح العامة للوطن والمواطن".
وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قد قال في
لقاء متلفز بثته فضائية السومرية
، إن وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها الحكومة تضمنت بندًا لا يعتبر الانتماء إلى "داعش" جريمة، وبالتالي سيكون لقتلاهم تعويضات باعتبارهم "شهداء".
واعتبر العبادي تمرير هذه الفقرة محاولة لـ "الكسب الانتخابي على حساب دماء الناس، ومقاتلي الجيش والقوات العراقية".
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