السوداني يختتم زيارة نيويورك.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "عاد إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته إلى نيويورك التي تضمنت:■ إلقاء كلمة العراق في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.■ إلقاء كلمة في قمة أهداف التنمية المستدامة.■ لقاء المستشار الألماني.■ لقاء رئيس الوزراء الإسباني.■ لقاء رئيس الوزراء الهولندي.■ لقاء رئيس دولة بلغاريا.■ لقاء رئيس وزراء مملكة النرويج.■ لقاء رئيس جمهورية قبرص.■ لقاء رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.■ لقاء رئيس الوزراء الماليزي.■ لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.■ لقاء رئيس الوزراء اللبناني.■ لقاء رئيس الوزراء الكويتي.■ لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.■ لقاء نائب رئيس الوزراء البريطاني.■ لقاء وزير الخارجية الأمريكي.■ لقاء وكيل وزير الخزانة الأمريكية.■ لقاء الأمين العام للأمم المتحدة.■ لقاء مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.■ لقاء الأمين العام لحلف الناتو.■ لقاء مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.■لقاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)■ لقاء رؤساء وممثلي شركات جنرال إلكتريك ومجموعة هانيويل التكنولوجية المتعددة الجنسيات وشركة كوفينكن للمحاماة الأمريكية.■ لقاء وندوة حوارية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور رجال أعمال ومستثمرين.■ جلسة حوارية في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.■ ندوة حوارية أقامتها مؤسستا المونيتور وسيمافور الأمريكيتان.■ مجموعة من المقابلات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.■ إصدار بيان مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا".