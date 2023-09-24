علاوي: تألمت بإعدام صدام.. رفضت عرضاً من سليماني لتولي زعامة الشيعة

وقال علاوي في حوار لصحيفة (الشرق الأوسط) إنَّ "السلطات التي تسلمت زمام الأمور بعد سقوط النظام أجرت تحقيقات ولم تعثر على عقار واحد باسم صدام حسين، بما في ذلك الطائرة التي كان يستخدمها في أسفاره".وأضاف أنَّ "همَّ صدّام كان السلطة لا المال، ولم يقترب من المال الحرام لأنَّه كان محافظاً"، مؤكدا أنَّ "صدام قاد فريقاً من المقاومة للاحتلال الأميركي".وذكر علاوي أنَّه "تألم عند اعدام صدام، على رغم جروحه الشخصية نتيجة محاولة اغتياله على يد النظام، رفض زيارة صدام بعد اعتقاله كي لا يرى رئيس العراق في أيدي جنود الاحتلال، ولأنَّ التقاليد لا تسمح بالشماتة"، مشيراً إلى أنَّ "الزعيم الكردي مسعود بارزاني رفض هو الآخر لأنَّ الشماتة ليست من عاداتنا".ولفت علاوي الى، إنَّ "أميركا خرّبت العراق، وإنَّ إيران كانت شريكتَها"، مشيراً إلى أنَّه لم يزر إيران يوماً، ورفض استجداء رئاسة الوزراء من الخارج، سارداً النصائح التي سمعها بزيارة طهران من فلاديمير بوتين وبشار الأسد والشيخ صباح الأحمد.وكشف أنَّ "الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تدخَّل لديه مرات عدة في عهد باراك أوباما، لإقناعه بالتخلي عن حقّه لمصلحة بقاء نوري المالكي رئيساً للوزراء إرضاءً لإيران، وحاول إغراءه بمنصب رئيس الجمهورية".كما كشف علاوي، أنَّه "رفض عرضاً من قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني لتولي زعامة الشيعة في العراق، وأجابه: أنا عراقي عروبي علماني".- ولد إياد هاشم حسين علاوي ببغداد في 30 مايو (أيار) 1944.- انتمى إلى حزب البعث وهو في الرابعة عشرة من عمره.- تخرج في كلية الطب ببغداد في 1970 وتابع لاحقاً تخصصه في بريطانيا.- عمل لبعض الوقت بمنظمة الأمم المتحدة في 1980.- عمل في الحقل التجاري والأعمال الحرة من 1981 إلى 2003.- شكل تنظيماً سياسياً معارضاً للنظام الحاكم في العراق عام 1975، وسمي التنظيم لاحقاً حركة الوفاق الوطني العراقي.- تعرض لمحاولة اغتيال في 1978 وخضع بسببها لسلسلة من العمليات الجراحية.- عاد إلى بغداد في 2003.- أصبح عضواً في مجلس الحكم وانتخب في رئاسته بعد تشكيله عام 2003.- انتخبه مجلس الحكم بالإجماع أول رئيس لوزراء العراق في العهد الجديد، بعد سقوط نظام صدام حسين، وبكامل السلطات التشريعية والتنفيذية.- ترأس رئاسة الوزراء من يونيو (حزيران) 2004 إلى مايو (أيار) 2005.- متزوج من الدكتورة ثناء حميد الحصونة ولهما 3 أولاد؛ هم سارة ونجاة وحمزة.