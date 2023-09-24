السوداني: النظام السياسي أفرد لسلطة القضاء الاستقلالية الكاملة وعزز مكانتها

وذكر المكتب الإعلامي، لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني استقبل وفد اتحاد المحامين العرب، برئاسة الأمين العام للاتحاد المكاوي بن عيسى، وحضور نقباء المحامين من دول عربية مختلفة، إلى جانب نقيبة المحامين العراقيين".وبارك رئيس مجلس الوزراء "انعقاد مؤتمر الاتحاد العرب في بغداد، بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاماً، وكذلك اجتماع المكتب الدائم للاتحاد في العراق".وأكد السوداني، خلال اللقاء، "حرص الحكومة على التعاطي والتفاعل مع النقابات والاتحادات المهنية بوصفها ظهيراً لمؤسسات الدولة، وأقدمت منذ الأيام الأولى لتشكيل اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، على ترسيخ آلية التفاعل".وأشار السوداني إلى "الإرث التاريخي للعراق في مجال سنّ القوانين والشرائع، ما يضعه أمام مسؤولية رعاية واستضافة النشاطات الخاصة بالعمل القانوني"، مبيناً أنّ "النظام السياسي والدستوري في العراق أفرد لسلطة القضاء الاستقلالية الكاملة، وعزّز مكانتها".كما عبّر السوداني عن "تقديره مواقف الاتحاد الداعم للعراق بمواجهة التحديات في حربه على داعش والإرهاب، فيما جدّد "تعازي العراق وتضامنه مع ضحايا الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا".من جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد عن "تقديره للضيافة، وحسن التنظيم الذي قدمه العراق، ودعمه المستمر لانعقاد اجتماعات الاتحاد في بغداد".