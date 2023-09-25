السامرائي من تكريت: إرادة الأهالي بطرد الزمر الإرهابية كان واضحا بعودة البناء

وقال السامرائي، خلال افتتاح مبنى محافظة صلاح الدين الجديد، وتابعته السومرية نيوز، إن "ارادة اهالي المحافظة في عودة مدنهم وطرد الزمر الارهابية كان واضحاً في عودة البناء"، مشدداً على "الموقف الثابت من اعمار صلاح الدين وحفظ السلم المجتمعي وبناء مؤسسات الدولة فيها".وأكّد السامرائي "دعمه ادارة المحافظة من اجل تحقيق رؤيتها التي وضعتها للمرحلة القادمة، وحثه الدائم على السعي من اجل خدمة ابناء المحافظة وبث روح الامل في نفوسهم ".وحضر الافتتاح القيادي في تحالف العزم ورئيس حزب الجماهير النائب احمد عبد الله عبد وبشرى القيسي وجمع من ابناء المحافظة ووجهائها.