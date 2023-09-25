نائب: سانت ليغو تسبب بصعود نواب أكذوبة

اعتبر النائب المستقل علي الساعدي، اليوم الاثنين، أن نظام "سانت ليغو" في قانون الانتخابات تسبب بصعود "نواب أكذوبة"، متوقعاً بروز كتل وتيارات ناشئة خلال المرحلة المقبلة.



وقال الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز، "توقعت بعض الصقور رمزاً وطنياً لكن تبينوا بأنهم عبارة عن أكذوبة"، عازياً ذلك الى "نظام سانت ليغو في الانتخابات".

وأضاف أن "بعضهم اجبر نواب على اتفاقات وتحكمهم بالنواب وهم موظفون وليس أصحاب قرار"، مشيراً الى أن "تعديل قانون الانتخابات بات ضرورة".

وتوقع الساعدي "بروز تيارات وأحزاب ناشئة خلال المرحلة المقبلة وتحديداً بعد انتخابات مجالس المحافظات"، لافتاً الى أن "تغيير هذا الواقع لابد منه".