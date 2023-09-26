بحضور المحافظين.. اجتماع برلماني لمناقشة ملف المخدرات في العراق (صور)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إحباط هجوم بمسيرات أوكرانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-468867-638313150925159820.jpeg
بحضور المحافظين.. اجتماع برلماني لمناقشة ملف المخدرات في العراق (صور)
سياسة
2023-09-26 | 04:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,530 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
استضافت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر 2023، المحافظين وممثلي المحافظين لمناقشة ملف المخدرات في العراق.
وقال مراسل السومرية نيوز، ان "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية استضافت المحافظين وممثلي المحافظين لمناقشة ملف المخدرات في المحافظات".
الصور ادناه:
وتحول العراق بعد عام 2003 من معبر لانتقال المخدرات إلى مستهلك بحسب الجهات الأمنية، لا سيما أن معظم الحدود والمعابر البرية العراقية تتضمن عددا كبيرا من المناطق الهشة أمنيا، والتي تتسرب إليها أنواع مختلفة من المخدرات على مدار اليوم، وحسب متخصصين، فإن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، الأمر الذي دعا البرلمان إلى التحرك للحد من الظاهرة من خلال تشديد العقوبات.
وتنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.
كما ان الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث، حيث تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل.
وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سنّ قانونا جديدا عام 2017 ضم في بنوده عقوبات تشمل مروّجي المخدرات، بالإضافة إلى قوانين خاصة بعلاج المدمنين.
ويعد الفقر والبطالة عاملين رئيسين لانتشار المواد المخدرة في العراق، إذ تشير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن هناك 4 ملايين عاطل عن العمل في العراق، بينما تؤكد وزارة التخطيط أن 14% من الشباب العراقي عاطلون عن العمل ولا يملكون أي مصدر للدخل.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تنويه من الأحوال المدنية يخص معاملات البطاقة الوطنية والجوازات في بغداد
محليات
31.04%
07:41 | 2023-09-24
تنويه من الأحوال المدنية يخص معاملات البطاقة الوطنية والجوازات في بغداد
07:41 | 2023-09-24
اغتيال البلوگر "نور بي أم" بثلاث رصاصات في بغداد (صورة)
محليات
30.9%
07:31 | 2023-09-25
اغتيال البلوگر "نور بي أم" بثلاث رصاصات في بغداد (صورة)
07:31 | 2023-09-25
أسعار صرف الدولار خلال تعاملات الاثنين في الأسواق العراقية
اقتصاد
20.58%
03:27 | 2023-09-25
أسعار صرف الدولار خلال تعاملات الاثنين في الأسواق العراقية
03:27 | 2023-09-25
سياسي عراقي يحذر من انهيار اقتصادي ويطرح شروطاً لضبط أسعار الدولار
اقتصاد
17.48%
15:24 | 2023-09-24
سياسي عراقي يحذر من انهيار اقتصادي ويطرح شروطاً لضبط أسعار الدولار
15:24 | 2023-09-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة البياع في بغداد - الحلقة ١١٠ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-26
ناس وناس
منطقة البياع في بغداد - الحلقة ١١٠ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-26
Celebrity
الاعلامية والممثلة رولا بحسون - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-25
Celebrity
الاعلامية والممثلة رولا بحسون - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-25
Morning Live
قانون الابتزاز الالكتروني في العراق- الحلقة ١١٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-25
Morning Live
قانون الابتزاز الالكتروني في العراق- الحلقة ١١٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-25
خط أحمر
عملية أمنية لوكالة الاستخبارات الإتحادية في ديالى - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-24
خط أحمر
عملية أمنية لوكالة الاستخبارات الإتحادية في ديالى - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-24
عشرين
مع محمد توفيق علاوي - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-24
عشرين
مع محمد توفيق علاوي - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-24
كان يا مكان
في كلّ حزن وضيق حكمة من الله - الحلقة ٣٢
14:00 | 2023-09-23
كان يا مكان
في كلّ حزن وضيق حكمة من الله - الحلقة ٣٢
14:00 | 2023-09-23
رحال
أسرار جبال السليمانية وزيارة لكهف هزار مرد - الحلقة ١٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-23
رحال
أسرار جبال السليمانية وزيارة لكهف هزار مرد - الحلقة ١٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-23
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-23
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-23
Biotic
كآبة الشتاء وعواقب العزلة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-22
Biotic
كآبة الشتاء وعواقب العزلة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة البياع في بغداد - الحلقة ١١٠ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-26
ناس وناس
منطقة البياع في بغداد - الحلقة ١١٠ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-26
Celebrity
الاعلامية والممثلة رولا بحسون - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-25
Celebrity
الاعلامية والممثلة رولا بحسون - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-25
Morning Live
قانون الابتزاز الالكتروني في العراق- الحلقة ١١٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-25
Morning Live
قانون الابتزاز الالكتروني في العراق- الحلقة ١١٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-25
خط أحمر
عملية أمنية لوكالة الاستخبارات الإتحادية في ديالى - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-24
خط أحمر
عملية أمنية لوكالة الاستخبارات الإتحادية في ديالى - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-24
عشرين
مع محمد توفيق علاوي - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-24
عشرين
مع محمد توفيق علاوي - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-24
كان يا مكان
في كلّ حزن وضيق حكمة من الله - الحلقة ٣٢
14:00 | 2023-09-23
كان يا مكان
في كلّ حزن وضيق حكمة من الله - الحلقة ٣٢
14:00 | 2023-09-23
رحال
أسرار جبال السليمانية وزيارة لكهف هزار مرد - الحلقة ١٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-23
رحال
أسرار جبال السليمانية وزيارة لكهف هزار مرد - الحلقة ١٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-23
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-23
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-23
Biotic
كآبة الشتاء وعواقب العزلة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-22
Biotic
كآبة الشتاء وعواقب العزلة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-22
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
في حال فرضت منصة "X" رسوما شهرية.. هل ستبقى مشتركاً؟
طبعا، منصة مهمة
طبعا، منصة مهمة
كلا، لا تستحق
كلا، لا تستحق
انتقل الى بديل
انتقل الى بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.