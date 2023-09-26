العراق ومصر يبحثان آليات تبادل الخبرات وسبل تطوير الملاكات الرقابية

وذكر بيان للنزاهة، ورد لـ السومرية نيوز، أن حنون "خلال لقائه برئيس جهاز المركزي للمحاسبات المصري في مقر الجهاز، أعرب عن سعادته بإدامة التواصل مع الإخوة العرب، ومحاولة الإفادة من تجاربهم، منبهاً إلى أنهم سبقوا العراق في مجالات عدة تأخر عنها؛ بسبب الظروف التي مرت على البلد، لا سيما الحروب وفرض الحصار الاقتصادي، وحقبة التوتر الأمني الذي سببته الجماعات الإرهابيَّة التي تخلص منها البلد؛ بتكاتف جميع أبنائه".وأردف حنون، أن "عقد مذكرات التفاهم مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة يهدف إلى تضييق النطاق على الفاسدين، منوهاً بأن العمل مع تلك الأجهزة والمؤسسات مع وجود إرادة سياسيَّة سيقلص مسالك الفساد ويحاصر الفاسدين، ويسهم في استرداد عائدات الفساد والمتهمين الهاربين".وشدد رئيس الهيئة، على أن "عمليَّة مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه ينبغي أن تكون وفق منظومة قانونيَّة ترعى كل حرمات الدولة، وأول تلك الحرمات هي العدالة التي هي أهم أساس ومقوم من مقومات بقاء الدولة".من جانبه، أعرب رئيس جهاز المركزي للمحاسبات، عن "أمله في توثيق أواصر التواصل والتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة في جمهوريَّة العراق، مبدياً استعداد الجهاز لتبادل الخبرات عبر عقد الدورات والورش التدريبيَّة لملاكات الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة في مجال المحاسبة والتدقيق".