شمول محافظ نينوى بإجراءات المساءلة والعدالة (وثيقة)

كشفت وثيقة حكومية عن شمول محافظ نينوى نجم الجبوري بإجراءات المساءلة والعدالة.

وجاء في الوثيقة الصادرة من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شمول عدد من الأشخاص بينهم محافظ نينوى بإجراءات الهيئة.

وحدد مجلس الوزراء 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي.

وأدناه الوثيقة..