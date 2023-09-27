حادثة حريق "عرس الحمدانية".. العزم يشدد على ضرورة الاسراع في اظهار نتائج التحقيق

وذكر التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز، "ببالغ الحزن ينعى تحالف العزم ضحايا قضاء الحمدانية في محافظة نينوى"، مشيرا الى ان "التحالف وفي الوقت الذي يعرب عن ألمه على ما جرى نتيجة غياب شروط السلامة والأمان والتي كان يفترض وجودها عند هكذا تجمعات بشرية فانه يشدد على السلطات المختصة في سرعة في اظهار نتائج التحقيق".وتابع، "التحالف كله ثقة بان نينوى الجريحة ستتجاوز هذا المصاب الجلل، كما ازاحت عن محياها ظلام الإرهاب".