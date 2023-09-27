الحزب الديمقراطي يدعو لعقد جلسة برلمانية "استثنائية" خاصة بحريق نينوى

السومرية نيوز – سياسة



دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، اليوم الأربعاء، لعقد جلسة برلمانية استثنائية لمناقشة تداعيات حادثة حريق الحمدانية، في محافظة نينوى.





وأكدت أهمية "تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب الكارثة ومحاسبة المقصرين وتعويض ذوي وأسر الضحايا".



وأعربت الكتلة عن "دعمها ومساندتها لأسر وذوي الضحايا والمصابين وابداء جميع انواع المساعدة لهم"



وثمنت كتلة الحزب الديمقراطي، جهود "مسرور البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، بتوجيه جميع الوزارات المعنية في الاقليم لمساعدة المصابين ونقلهم الى مستشفيات الأقليم لمعالجتهم واسعافهم". وذكرت الكتلة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذوي وأسر وأهالي الحمدانية بهذه الفاجعة المؤلمة"، داعية الى "عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب، واتخاذ قرارات عاجلة لمساعدة المصابين في المستشفيات".وأكدت أهمية "تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب الكارثة ومحاسبة المقصرين وتعويض ذوي وأسر الضحايا".وأعربت الكتلة عن "دعمها ومساندتها لأسر وذوي الضحايا والمصابين وابداء جميع انواع المساعدة لهم"وثمنت كتلة الحزب الديمقراطي، جهود "مسرور البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، بتوجيه جميع الوزارات المعنية في الاقليم لمساعدة المصابين ونقلهم الى مستشفيات الأقليم لمعالجتهم واسعافهم".

وفي وقت سابق من اليوم، فتحت الحكومة العراقية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحداد العام في عموم العراق لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق الحمدانية، وكان السوداني وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المصابين.



