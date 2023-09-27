فرنسا تعزي العراق بحادثة حريق الحمدانية

وذكرت السفارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تتقدم السفارة الفرنسية بتعازيها الحارة لأهالي قرقوش وذوي ضحايا الحادث الأليم في الليلة الماضية، قلوبنا مع السكان الثكلى".وأعلنت عدة دول عربية وعالمية، في وقت سابق، عن تضامنها وتعازيها للعراق حكومة وشعباً، بحادث حريق "عرس الحمدانية" في محافظة نينوى.