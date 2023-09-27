الكلداني يوجه رسالة لبارزاني: لا تتاجوا بدمائنا ومصائبنا لمكتسبات سياسية

وجه لأمين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، اليوم الأربعاء، رسالة الى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قائلاً لا تتاجوا بدمائنا ومصائبنا لمكتسبات سياسية.







وأضاف، ان" لم تسكت ابواقكم في نشر خطاب الكراهية والاتهام سيكون لنا ردا اخر وأنتم تعلمون جيدا كيف يكون رد الأقوياء القانوني والشرعي أتمنى لك ان تفهم الرسالة فهي الأخيرة". وقال الكلداني في تغريدة عبر "اكس"، تابعتها السومرية نيوز، انه " الى السيد مسرور بارزاني لا تتاجوا بدمائنا ومصائبنا لمكتسبات سياسية"، موضحاً "إذا اردتم ان تكونوا انسانيين فأهلا بكم، ولكن نحذركم من أي نوايا أخرى ومن نشر الاشاعات والاتهامات عبر اعلامكم".وأضاف، ان" لم تسكت ابواقكم في نشر خطاب الكراهية والاتهام سيكون لنا ردا اخر وأنتم تعلمون جيدا كيف يكون رد الأقوياء القانوني والشرعي أتمنى لك ان تفهم الرسالة فهي الأخيرة".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.



ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، وأعلن العراق الحداد العام في لمدّة ثلاثة أيام.