السوداني يصل نينوى للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية

السومرية نيوز – سياسة



وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني وصل إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا)".





وأضاف، أن "السواني زار المصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية الراقدين في المستشفى الجمهوري، وتابع تقديم الخدمات العلاجية الكاملة لهم ويلتقي بذوي الضحايا".

وأشار البيان الى، أن "السوداني زار ايضا، المصابين الراقدين في مستشفى الحمدانية، ويتابع تقديم الخدمات العلاجية لهم"، مقدما لهم "تعازيه ومواساته لذوي ضحايا حادث الحريق الأليم".

وزار السوداني كذلك، "مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى، وقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الحريق الأليم". بحسب البيان

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أول أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.



وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، وأعلن العراق الحداد العام في لمدّة ثلاثة أيام.







