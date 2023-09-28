رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء فنلندا والاتحاد الأوروبي وقطر

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلم في قصر بغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية فنلندا أنو ساريلا، والاتحاد الأوروبي توماس سيلر، ودولة قطر سلطان مبارك خليفة الكبيسي كلاً على حدة".وأكد الرئيس، خلال اللقاءات، على "أهمية العمل والتنسيق والتعاون لتطوير العلاقات مع بلدانهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المصالح والمنفعة المتبادلة"، مشيرا في هذا الصدد إلى "تطلع العراق لبناء قاعدة متينة من العلاقات الوطيدة مع دول المنطقة والعالم".وأعرب، عن "أمنياته للسفراء بالنجاح والتوفيق في أداء عملهم"، مبدياً "استعداده لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامهم تعزيزاً للتعاون المشترك".من جانبهم، نقل أصحاب السفراء تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب العراقي بدوام التقدم والازدهار، مؤكدين "حرص بلدانهم على توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق".