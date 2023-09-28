تخصيص طائرة خاصة لنادي الجوية للمشاركته ببطولة الأندية الآسيوية

وقال مستشار رئيس الوزراء خالد عبد الواحد كبيان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني، وجه بتخصيص طائرة خاصة لنقل اعضاء وفد نادي القوة الجوية، لملاقاة فريق أجمك اف سي الاوزبكستاني، ضمن مشاركته في بطولة اندية ابطال اسيا لكرة القدم" .وأوضح ان "هذا التوجيه يأتي في اطار الدعم والمتابعة المتواصلة من رئيس الوزراء لجميع الانشطة والاحداث الرياضية".