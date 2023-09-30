البرلمان يعقد جلسة جديدة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم 16 من الفصل التشريعي الثاني للسنـة التشريعية الثانية - الدورة الانتخابية الخامسة".وأشار البيان، إلى أن "عدد الحضور بلغ 191 نائباً".