بينها يخص فاجعة الحمدانية.. البرلمان يضيف فقرتين على جدول أعماله

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على اضافة فقرتين على جدول أعماله، وهي:- (فاجعة قضاء الحمدانية)- (التصويت على عدد من الدرجات الخاصة)".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الـ16 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 191 نائباً.