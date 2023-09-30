المالكي يهاجم مساع تأجيل الانتخابات: تغيير الواقع عبر المشاركة بالاقتراع

وقال المالكي في كلمة خلال حفل إطلاق الماكنة الانتخابية لائتلاف دولة القانون، وحضره مراسل السومرية، إن "جميع المراهنات على تأجيل موعد الانتخابات والتحشيد على عدم الإقبال على صناديق الاقتراع هي مراهنات فاشلة"، مضيفاً: "نراهب على وعي الشعب وقراره الوطني المستقل لإفشال خطط التأجيل والمقاطعة وستكون لهم مشاركاتهم لقول كلمتهم".وتابع، "من يريد تغيير الواقع عليه المشاركة في الانتخابات"، معتبراً أن "إرادة المواطنين هي الركيزة الاساسية في بناء النظام والتأسيس للنظام الديمقراطي الحالي".ورأى المالكي، أن "رأي الجماهير هو السلم الذي يرتقي بطبقة سياسية وجماعة متصدية وينزل بأخرى من السلطة خاصة إذا لم تكن على مستوى المسؤولية".وأتم: "من يتحدث عن الغاء او تأجيل الانتخابات يجهل انها استحقاق دستوري وجماهيري، معتبراً تعطيل الانتخابات وحل مجالس المحافظات تعطيلاً لاحد اركان الديمقراطية".