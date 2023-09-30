إدراج "العفو العام" على اعمال مجلس النواب (وثائق)

جمع عدد من اعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، تواقيعا وتقدموا بطلب لإدراج العفو العام على اعمال مجلس النواب.

وحصلت السومرية نيوز على وثائق تضمنت تواقيع لعدد من النواب لإدراج العفو العام على اعمال مجلس النواب.

فيما وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بإدراج القانون على جدول اعمال الجلسة المقبلة



الوثائق ادناه: