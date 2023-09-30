تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الأحد.

ويتضمن جدول الأعمال التصويت على مشاريع قوانين عدة فضلاً عن القراءة الأولى لمشروع قانون.

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة اعتيادية له، وقرر رفعها الى يوم غد الأحد.