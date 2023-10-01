البرلمان يعقد جلسته السابعة عشر

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم 17 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية - الـــدورة الانتخابية الخامسة".