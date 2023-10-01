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صوت على مشروعي قانونين وأجل 2 آخرين.. البرلمان يرفع جلسته
سياسة
2023-10-01 | 10:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,040 مشاهدة
رفع مجلس النواب، جلسته التي عقدها اليوم الأحد، إلى غد الاثنين.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد".
وخلال جلسة اليوم، أجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية. كما أجل التصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية.
وصوت البرلمان، على مشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة بين العراق وحكومة الصين الشعبية.
كما صوت مجلس النواب، على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية.
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