جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد

تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين.



ويتضمن جدول الأعمال التصويت على مشروعي قانونين.



وعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة اعتيادية له، وقرر رفعها الى يوم غد الاثنين.