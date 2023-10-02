الحكيم يوجه دعوة لحل النزاعات ويجدد رفضه لهذا الأمر

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "في اليوم الدولي للاعنف ندعو إلى العمل معًا على بناء مجتمع يكون فيه الحوار والاحترام هما السبيل لحل النزاعات والاختلافات".وأضاف: "نجدّد رفضنا لكل أشكال العنف كوسيلة للتعبير عن الرأي"، حاثاً جميع الفعاليات الدينية والسياسية والإعلامية والأكاديمية للتثقيف على "تحييد خطاب الكراهية والعنف لتنعم الشعوب بالأمن والسلام والاستقرار وتتمتع بخيراتها".