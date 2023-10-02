السوداني: الفاو والتنمية مشروعان يمثلان ركيزة مستقبلية للاقتصاد العراقي

السومرية نيوز – سياسة



ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً لتنفيذ مشروع طريق التنمية.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني ترأس الاجتماع الرابع للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير"، مبيناً أن "الاجتماع جرى خلاله البحث في الرؤية المقدّمة من وزارة النفط والشركة العامة لموانئ العراق، من أجل إدارة وتشغيل ميناء الفاو الكبير".

وأكد السوداني، خلال الاجتماع، أنه "لا يمكن النظر لمشروع ميناء الفاو بمعزل عن مشروع طريق التنمية بجميع تفاصيله، إذ إنّ المشروعين يعبران عن منظومة واحدة تمثل ركيزة مستقبلية للاقتصاد العراقي".



وبيّن رئيس الوزراء، أنّ "أي اتفاق أو رؤية لتشغيل ميناء الفاو، بعد إتمامه، يجب أن تأخذ بعين الاهتمام متطلبات تشغيل طريق التنمية"، مشدداً على "أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُعدّة سلفاً وحسب ما مخطط من تفاصيل للمشاريع الرئيسة والثانوية".



وأشار البيان الى، أن "الاجتماع شهد إبداء الملاحظات بشأن ما قدّمته وزارة النقل من رؤية للأسلوب الأمثل في إدارة الميناء، وجرى تأييدها من اللجنة العليا لتنفيذ المشروع والموافقة بشأن اعتمادها".



وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن مشروع "طريق التنمية" لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا، خلال مؤتمر في بغداد مع مسؤولي النقل من دول الجوار.



ويشهد المشروع مشاركة 10 دول إقليمية، وهي: السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والبحرين وإيران.









