متوجهاً إلى دولة قطر.. السوداني يغادر بغداد

السومرية نيوز – سياسة



غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة قطر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في حفل افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023-2024 ".

