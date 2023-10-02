رئيس الجمهورية لسفراء أربع دول: التنسيق مهم لإرساء الأمن بالمنطقة والعالم

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد تسلم اليوم، في قصر بغداد، أوراق اعتماد سفراء دول كل من تونس شكري لطيف، وفلسطين أحمد محمود الرويضي، وألمانيا كريستينا كونستانزا هومان، وكندا كاني بونكا".وأكد رئيس الجمهورية، خلال لقاء السفراء كلاً على حدة، أن "العراق يتطلع لتعزيز علاقاته مع بلدانهم على أسس المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك سيما الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، والتعاون والتنسيق لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".وأعرب الرئيس، عن "أمنياته للسفراء بالنجاح والتوفيق في أداء عملهم، ودعم رئاسة الجمهورية لهم لكل ما من شأنه تسهيل مهامهم في تطوير العلاقات الثنائية المشتركة".من جانبهم، نقل السفراء لرئيس الجمهورية "تحيات وتقدير قادة دولهم، وتمنياتهم للشعب العراقي بدوام التقدم والازدهار، مؤكدين دعم بلادهم لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه وإقامة أفضل العلاقات الثنائية".