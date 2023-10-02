"نتائج لم تحصل منذ 1991".. تطورات الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفاصيل جديدة تخص منفذي "هجوم أنقرة"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-469471-638318459293805597.jpg
"نتائج لم تحصل منذ 1991".. تطورات الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران
سياسة
2023-10-02 | 08:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,193 مشاهدة
أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن العراق ماضٍ بتنفيذ كافة فقرات الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، فيما أشار إلى أن النتائج المتحققة بعد الاتفاق الأمني لم تحصل منذ العام 1991.
وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، التقت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، في العاصمة الإيرانية طهران، بنظيرتها الإيرانية".
وعقدت اللجنة "اجتماعا هاما مع نظريتها الإيرانية، حيث ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الجانب العراقي في الاجتماع، فيما ترأس أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، احمديان الجانب الإيراني، بحضور جميع أعضاء اللجنة".
وشهد الاجتماع، وفق البيان، "استعراض مراحل تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين على أرض الواقع، وما تحقق منه والمتبقي على إنجازه".
ونقل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي/ رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، "تحيات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني إلى الجانب الإيراني، كما أوجز مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية والتي تم اخلاؤها جميعا ونزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها، بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية ووضعت بعيدا عن الحدود، مبينا أن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها".
وأكد الأعرجي، للجانب الإيراني "أهمية التنسيق العالي بين البلدين، مشيرا إلى أن النتائج المتحققة بعد الاتفاق الأمني لم تحصل منذ العام 1991، وأن هذه المجاميع بقيت لعقود من الزمن من دون وجود للقوات الاتحادية الرسمية".
وبين، أن "السوداني، يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار، مشددا على أهمية إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي فيما لو استجدت اي تطورات، ليتم اتخاذ اللازم".
وأشار الأعرجي خلال الاجتماع، إلى أن "العراق ماضٍ بتنفيذ كافة فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، وأن الشراكة والعمق التاريخي والعلاقات المتنامية بين البلدين اتضحت خلال زيارة الأربعين بعد أن احتضن العراق الزوار الإيرانيين وقدم الخدمات والتعاون والتسهيل لهم، وهو دليل على عمق الروابط بين البلدين والشعبين الجارين".
من جانبه قدم احمديان، شكره "للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشعب العراقي للتسهيلات التي قدمت لزوار الأربعين، مؤكدا عمق العلاقة التأريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك جاء لتحقيق مصلحة البلدين المشتركة، وأن ما تحقق منه يعكس ارادة البلدين، لتحقيق هذا التقدم المهم، مؤكدا استمرار التنسيق وتبادل المعلومات أولا بأول بين البلدين، وعدم السماح للمجاميع المسلحة بتهديد أمن واستقرار البلدين والمنطقة".
كما جرى خلال الاجتماع "مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
اقتصاد
27.78%
03:17 | 2023-10-01
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
03:17 | 2023-10-01
توصيات بإقالة 5 مسؤولين وأسباب الحريق "عرضية".. إعلان نتائج التحقيق بـ"فاجعة الحمدانية"
محليات
25.91%
04:36 | 2023-10-01
توصيات بإقالة 5 مسؤولين وأسباب الحريق "عرضية".. إعلان نتائج التحقيق بـ"فاجعة الحمدانية"
04:36 | 2023-10-01
هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج بعد سقوط فستانها على المسرح! (فيديو)
فن وثقافة
24.7%
04:30 | 2023-10-01
هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج بعد سقوط فستانها على المسرح! (فيديو)
04:30 | 2023-10-01
عالم الزلازل الهولندي يحذر من أيام "حرجة" في تشرين الأول
دوليات
21.61%
06:46 | 2023-10-01
عالم الزلازل الهولندي يحذر من أيام "حرجة" في تشرين الأول
06:46 | 2023-10-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ١١٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-02
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ١١٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-02
خط أحمر
رجل يهشم رأس امراة بـسكول سبانة ويحطم جمجمة ابنها بالجدار - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-10-01
خط أحمر
رجل يهشم رأس امراة بـسكول سبانة ويحطم جمجمة ابنها بالجدار - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-10-01
عشرين
تشرين..مآلات التغيير وذكرى التجديد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-01
عشرين
تشرين..مآلات التغيير وذكرى التجديد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-01
كان يا مكان
الله لن يستثنيك من رحمته - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-10-01
كان يا مكان
الله لن يستثنيك من رحمته - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-10-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-01
Morning Live
كيف تؤثر التربية على تصرفات الاطفال - الحلقة ١١٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-01
Morning Live
كيف تؤثر التربية على تصرفات الاطفال - الحلقة ١١٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-01
رحال
مدينة داقوق الاثرية - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-30
رحال
مدينة داقوق الاثرية - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-30
اسرار الفلك
من ٣٠ أيلول الى ٦ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-30
اسرار الفلك
من ٣٠ أيلول الى ٦ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-30
Biotic
اسباب عسر الهضم - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-29
Biotic
اسباب عسر الهضم - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-29
فن نيوز 2023
العرض الخاص لفيلم دولارات دولارات - الحلقة ٤
15:00 | 2023-09-29
فن نيوز 2023
العرض الخاص لفيلم دولارات دولارات - الحلقة ٤
15:00 | 2023-09-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ١١٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-02
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ١١٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-02
خط أحمر
رجل يهشم رأس امراة بـسكول سبانة ويحطم جمجمة ابنها بالجدار - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-10-01
خط أحمر
رجل يهشم رأس امراة بـسكول سبانة ويحطم جمجمة ابنها بالجدار - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-10-01
عشرين
تشرين..مآلات التغيير وذكرى التجديد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-01
عشرين
تشرين..مآلات التغيير وذكرى التجديد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-01
كان يا مكان
الله لن يستثنيك من رحمته - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-10-01
كان يا مكان
الله لن يستثنيك من رحمته - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-10-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-01
Morning Live
كيف تؤثر التربية على تصرفات الاطفال - الحلقة ١١٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-01
Morning Live
كيف تؤثر التربية على تصرفات الاطفال - الحلقة ١١٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-01
رحال
مدينة داقوق الاثرية - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-30
رحال
مدينة داقوق الاثرية - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-30
اسرار الفلك
من ٣٠ أيلول الى ٦ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-30
اسرار الفلك
من ٣٠ أيلول الى ٦ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-30
Biotic
اسباب عسر الهضم - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-29
Biotic
اسباب عسر الهضم - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-29
فن نيوز 2023
العرض الخاص لفيلم دولارات دولارات - الحلقة ٤
15:00 | 2023-09-29
فن نيوز 2023
العرض الخاص لفيلم دولارات دولارات - الحلقة ٤
15:00 | 2023-09-29
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
في حال فرضت منصة "X" رسوما شهرية.. هل ستبقى مشتركاً؟
طبعا، منصة مهمة
طبعا، منصة مهمة
كلا، لا تستحق
كلا، لا تستحق
انتقل الى بديل
انتقل الى بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.