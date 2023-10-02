مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (١٨) برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي".وأضافت، ان "الجلسة تنعقد ضمن الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الثاني، بحضور 206 نواب".