بعد تأجيلين.. البرلمان يصوت على مشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".وكان مشروع القانون هذا قد أُجل مرتين سابقتين، وذلك خلال جلستي السبت والأحد الماضيين.وفي 3 نيسان الماضي، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.