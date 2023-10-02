مجلس النواب يرفع جلسته إلى الأربعاء المقبل

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الاربعاء المُقبل الساعة الواحدة بعد الظهر".وخلال جلسة اليوم، أتم مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية. كما صوت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.