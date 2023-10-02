العراق وروسيا يبحثان مشروع مذكرة التفاهم في مجال مكافحة الفساد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القاضي حيدر حنون أكد، خلال لقائه في مقر الهيئة ايغور ليڤيتين مساعد الرئيس الروسي والسفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف والوفد المرافق لهما، أكد على أن ابرام مذكرة التفاهم مع روسيا الاتحادية يأتي في مجال تفاعل الهيئة مع البرنامج الحكومي في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد المطلوبين والأموال المنهوبة من خارج العراق، لافتاً إلى المعوقات والصعوبات التي تعترض الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة في ميدان استرداد المتهمين الحاملين لجنسيات أخرى يمكن تذليلها من خلال ابرام مذكرات التفاهم الثنائية مع الأجهزة النظيرة في تلك الدول".من جانبه، أبدى ايغور ليڤيتين استعداد بلاده "للتعاون مع العراق في مواجهة الفساد وملاحقة مرتكبيه وإعادة المطلوبين والأموال المنهوبة للعراق، وتبادل الخبرات وتقديم المساعدة القانونيَّة، مبيناً أن العمل الرقابي - لا سيما عمل هيئة النزاهة الاتحادية – صعب ويتطلب الدعم؛ لافتا إلى أن طبيعة العمل الرقابي يجعل من الفاسدين يضمرون العداء لتلك الأجهزة ويحاولون إعاقة عملها".واتفق الطرفان على "مد أواصر التعاون، والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات، والإطلاع على التجربة الروسية في مجال منع الفساد ومكافحته والإسراع في ابرام مذكرة التفاهم المذكورة".