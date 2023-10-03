في العيد الوطني العراقي.. واشنطن تعيد طرح شعار "الشراكة الشاملة" مع بغداد

السومرية نيوز – سياسة



أعادت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، طرح شعار "الشراكة الشاملة" مع العراق، وذلك في رسالة تهنئة خطتها السفيرة الأميركية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، بمناسبة العيد الوطني.





واختتمت السفيرة تدوينتها بوسم: "الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة". وقالت السفيرة في تدوينة اطلعت السومرية نيوز عليها: "أتمنى لجميع العراقيين عيداً وطنياً سعيداً، وسنة قادمة مليئة بالسلام والازدهار، وإنني أتطلع إلى مواصلة عملنا معاً بشأن أولوياتنا المشتركة وتعزيز الروابط بين شعبينا".واختتمت السفيرة تدوينتها بوسم: "الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة".