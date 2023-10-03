السوداني لمسؤول روسي: طريق التنمية وميناء الفاو سياسة بالتحوّل للاقتصاد المتعدد

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل معاون رئيس روسيا الاتحادية إيغور ليفيتين والوفد المرافق له".وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة منهاج الزيارة المرتقبة للسوداني إلى موسكو".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط العراق مع روسيا، ورغبة الحكومة بتعزيزها"، مؤكداً "إطلاق العراق مشروعَ طريق التنمية مع مشروع ميناء الفاو، الذي يُعدّ مشروعاً اقتصادياً مستداماً، ضمن سياسة الحكومة في التحوّل نحو الاقتصاد المتعدد وعدم الاعتماد على النفط، فضلاً عن أهميته لدول المنطقة، وتحقيقه التكامل مع الممرات الاقتصادية الأخرى".من جانبه، نقل ليفيتين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس مجلس الوزراء، كما قدم التهاني بمناسبة العيد الوطني العراقي، مؤكداً رغبة بلاده في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والصُّعُد.