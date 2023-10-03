السامرائي بالعيد الوطني: مناسبة لتعزيز العمل المشترك لتحقيق تطلعات العراقيين

السومرية نيوز – محليات



هنأ رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمناسبة العيد الوطني، فيما أكد انها مناسبة لتعزيز العمل المشترك بين القوى الوطنية لتحقيق تطلعات العراقيين لحياة أفضل.



وذكر السامرائي في تدونية على منصة "أكس"، تابعتها السومرية نيوز، "أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني، متمنين لعراقنا العظيم مزيداً من التطور والازدهار، ولشعبنا الكريم بالأمن والسلام والاستقرار، وهي مناسبة لتعزيز العمل المشترك بين القوى الوطنية لتحقيق تطلعات العراقيين لحياة أفضل".

وفي الاول من ايلول من عام 2019، اعتمد تأريخ استقلال العراق والخلاص من الانتداب البريطاني في الثالث من تشرين الأول عام 1932 تأريخا يحتفى به سنويا، كيوم وطني للعراق.