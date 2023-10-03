السوداني يوجه المالية بإطلاق التخصيصات اللازمة لاجراء انتخابات الإقليم

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني التقى برئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، ونائبه عضو مجلس المفوضين فياض ياسين".وأضاف البيان، ان "رئيس مجلس المفوضية قدم خلال اللقاء، عرضاً شاملاً لما تمّ من إجراءات ضمن جدول المهامّ والأعمال المخصصة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتحضيرات التي تسير بوتيرة متصاعدة، والتأكيد على أن تكون كلّ الخطوات ضمن السياقات المنصوص عليها، والاطمئنان على اكتمال الأمور الفنية".وعرض رئيس مجلس المفوضية للسوداني، بحسب البيان، "الموازنة المطلوبة من تخصيصات مالية؛ لغرض إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في شهر شباط من العام 2024".ووجّه رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، "بتذليل جميع المعوقات المتعلقة بطلبات الموظفين وأجور المتعاقدين وصرفها، وتوجيه وزارة المالية بإطلاق التخصيصات اللازمة".كما وجّه وزارة التربية "بالتعاون مع المفوضية، وكذلك باقي الجهات الحكومية الرسمية".واكد السوداني على "إجراء المعالجات الفنية الخاصة بالملاحظات التي جرى تثبيتها في عملية المحاكاة والتي حضرها سيادته مؤخراً".من جانبه، أكد رئيس مجلس المفوضين أنّ "هذه الملاحظات هي في طور المعالجة وسيتمّ إجراء عدد من اختبارات المحاكاة من أجل التثبت بشكل نهائي، وأمام مرأى القوى السياسية والمشاركين في الانتخابات".